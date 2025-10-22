NAS QUARTAS
João Fonseca avança no ATP de Basileia sem entrar em quadra; entenda
Tenista brasileiro aguarda outro jogo para conhecer seu próximo adversário
Por João Grassi
O brasileiro João Fonseca está classificado para as quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, mesmo sem entrar em quadra. Nesta quarta-feira, 22, o tcheco Jakub Mensik, que seria o adversário do brasileiro, desistiu da partida após sentir uma lesão no pé esquerdo.
Como Mensik foi eliminado do torneio por configuração de W.O, Fonseca avançou de fase de maneira automática. Agora, o tenista de 19 anos enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Valentin Royer e o canadense Denis Shapovalov.
Na estreia em Basileia, João Fonseca derrotou o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão do torneio, por 2 sets a 0.
Leia Também:
Mensik, por outro lado, era um dos cabeças de chave da competição. O tcheco de 20 anos é o atual número 19 do ranking mundial, enquanto Fonseca é o 46.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes