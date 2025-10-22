João Fonseca avança no ATP de Basileia sem entrar em quadra; entenda

João Fonseca - Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

O brasileiro João Fonseca está classificado para as quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, mesmo sem entrar em quadra. Nesta quarta-feira, 22, o tcheco Jakub Mensik, que seria o adversário do brasileiro, desistiu da partida após sentir uma lesão no pé esquerdo.

Como Mensik foi eliminado do torneio por configuração de W.O, Fonseca avançou de fase de maneira automática. Agora, o tenista de 19 anos enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Valentin Royer e o canadense Denis Shapovalov.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na estreia em Basileia, João Fonseca derrotou o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão do torneio, por 2 sets a 0.

Mensik, por outro lado, era um dos cabeças de chave da competição. O tcheco de 20 anos é o atual número 19 do ranking mundial, enquanto Fonseca é o 46.