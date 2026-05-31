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TÊNIS

João Fonseca vence Ruud e faz história em Roland Garros

Brasileiro derrota o número 16 do mundo e segue vivo no torneio

Redação
Por Redação
João Fonseca supera Ruud e alcança feito histórico em Paris.
João Fonseca supera Ruud e alcança feito histórico em Paris. - Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

João Fonseca segue escrevendo seu nome na história do tênis brasileiro. Neste domingo, 31, o jovem tenista garantiu vaga nas quartas de final de Roland Garros ao superar o norueguês Casper Ruud, atual número 16 do ranking mundial, em uma partida disputada por mais de três horas no tradicional saibro parisiense.

Em mais uma atuação de alto nível, o brasileiro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 7-6, 5-7 e 6-2, confirmando sua melhor campanha em um Grand Slam e ampliando a expectativa em torno de sua trajetória no Aberto da França.

Com a classificação assegurada, João agora volta suas atenções para as quartas de final, quando enfrentará o tcheco Jakub Mensik, que avançou após derrotar o russo Andrey Rublev. Os confrontos da próxima fase estão programados para os dias 2 e 3 de junho.

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A vitória sobre Ruud teve um ingrediente especial. Nas arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier, o brasileiro contou com a presença de um dos maiores ídolos da história do tênis nacional: Gustavo Kuerten. O ex-tenista acompanhou a partida de perto e testemunhou mais um capítulo marcante da ascensão de João Fonseca no circuito mundial.

Além da vaga entre os oito melhores do torneio, o resultado também representou um feito histórico para o tênis brasileiro. Com a classificação às quartas de final, João encerrou um longo jejum e se tornou o primeiro brasileiro a atingir essa fase da chave de simples masculina de Roland Garros desde Gustavo Kuerten.

Aos 19 anos, Fonseca segue acumulando marcas expressivas em sua carreira e reforçando o status de principal promessa do tênis brasileiro na atualidade.

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João Fonseca roland garros

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