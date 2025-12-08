João Fonseca x Alcaraz em Miami: veja horário e onde assistir ao jogo

João Fonseca, a revelação do tênis brasileiro, inicia a pré-temporada de 2025 com um confronto de peso contra o líder do ranking, Carlos Alcaraz - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

João Fonseca inicia a pré-temporada com um desafio de peso nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 8, o tenista brasileiro encara, pela primeira vez na carreira, o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em duelo válido pelo Miami Invitational, torneio de exibição que reúne alguns dos principais nomes do circuito. A partida está prevista para começar às 22h15, com transmissão do sportv3 e getv.

A participação no evento marca o primeiro compromisso de Fonseca após o retorno das férias. O jovem de 18 anos retomou os treinos no fim de novembro e já trabalha com foco total na temporada de 2025, depois de um ano histórico. Em 2024, o brasileiro conquistou os títulos mais importantes da carreira — o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia — além de subir 121 posições no ranking e fechar o ano como número 24 do mundo, consolidando-se entre as grandes promessas do tênis.

Do outro lado, Alcaraz chega ao confronto embalado por uma temporada dominante. Em 2024, o espanhol somou oito títulos, incluindo dois Grand Slams: Roland Garros e US Open. O desempenho o levou a encerrar o ano novamente na liderança do ranking da ATP, à frente do italiano Jannik Sinner. Juntos, os dois são apontados como o “Big Two” da nova geração.

A noite do Miami Invitational também contará com duelo de alto nível na chave feminina: Amanda Anisimova enfrenta Jessica Pegula, ambas integrantes do top 10 da WTA. O confronto abre a programação às 21h.

Os jogos serão realizados no LoanDepot Park, estádio do Miami Marlins, da MLB. Com capacidade para 37.442 espectadores, o local deve receber um grande número de torcedores brasileiros para acompanhar o jovem talento nacional diante do melhor tenista do planeta.

João Fonseca x Carlos Alcaraz — Guia do Jogo