TÊNIS

João Fonseca x Alcaraz em Miami: veja horário e onde assistir ao jogo

Prodígio brasileiro do tênis vai encarar o atual número 1 do mundo em evento de exibição nos Estados Unidos nesta sexta

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 7:36 h
João Fonseca, a revelação do tênis brasileiro, inicia a pré-temporada de 2025 com um confronto de peso contra o líder do ranking, Carlos Alcaraz
João Fonseca inicia a pré-temporada com um desafio de peso nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 8, o tenista brasileiro encara, pela primeira vez na carreira, o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em duelo válido pelo Miami Invitational, torneio de exibição que reúne alguns dos principais nomes do circuito. A partida está prevista para começar às 22h15, com transmissão do sportv3 e getv.

A participação no evento marca o primeiro compromisso de Fonseca após o retorno das férias. O jovem de 18 anos retomou os treinos no fim de novembro e já trabalha com foco total na temporada de 2025, depois de um ano histórico. Em 2024, o brasileiro conquistou os títulos mais importantes da carreira — o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia — além de subir 121 posições no ranking e fechar o ano como número 24 do mundo, consolidando-se entre as grandes promessas do tênis.

Leia Também:

Ex-Bahia repete protagonismo e vira herói do Santos na última rodada
Bahia na pré-Libertadores: conheça datas, sorteio e clubes confirmados
Renato Kayzer define Vitória "como uma fênix" após permanência

Do outro lado, Alcaraz chega ao confronto embalado por uma temporada dominante. Em 2024, o espanhol somou oito títulos, incluindo dois Grand Slams: Roland Garros e US Open. O desempenho o levou a encerrar o ano novamente na liderança do ranking da ATP, à frente do italiano Jannik Sinner. Juntos, os dois são apontados como o “Big Two” da nova geração.

A noite do Miami Invitational também contará com duelo de alto nível na chave feminina: Amanda Anisimova enfrenta Jessica Pegula, ambas integrantes do top 10 da WTA. O confronto abre a programação às 21h.

Os jogos serão realizados no LoanDepot Park, estádio do Miami Marlins, da MLB. Com capacidade para 37.442 espectadores, o local deve receber um grande número de torcedores brasileiros para acompanhar o jovem talento nacional diante do melhor tenista do planeta.

João Fonseca x Carlos Alcaraz — Guia do Jogo

  • Data: 8 de dezembro, segunda-feira
  • Horário: por volta de 22h15 (de Brasília)
  • Torneio: Miami Invitational
  • Onde assistir: sportv3 e getv

Ver todas

x