Jogador do Bahia faz tatuagem em homenagem a bicampeão do mundo; veja | A TARDE

Um dos principais jogadores do Bahia na temporada, Cauly fez uma tatuagem em homenagem a Ronaldo Fenômeno, bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira de futebol. Marcado na pele, o camisa 8 do Esquadrão registrou a imagem do ex-jogador levando a taça de 2002.

De acordo com o tatuador, a tatuagem foi feita nesta segunda-feira, 6, quando o clube deu folga aos seus atletas após o triunfo diante do Botafogo por 2x1, neste domingo, 5. Segundo a programação, os treinos voltam nesta quarta, 8.

De acordo com Urbano, o tatuador, Ronaldo significa muito para o meia do Bahia, sendo um ídolo e uma referência para ser quem é hoje.

"Foi um momento muito importante para a vida dele e que acabou sendo uma virada de chave para ele se tornar quem é hoje", disse o profissional, que foi respondido por Cauly: "Ficou fera mano, obrigada".

