Jogador do Jequié sofre em dividida e sai de ambulância; veja vídeo | A TARDE

Durante o primeiro tempo do confronto entre Bahia e Jequié, pela semifinal do Campeonato Baiano, na tarde deste sábado, 16, o jogador Caetano, do Jipão, sofreu uma lesão na cervical. O atleta precisou ser retirado do campo por uma ambulância. Durante uma dividida com o zagueiro David Duarte, do Esquadrão, o atleta levou a pior e logo sentiu a coluna, que acabou sofrendo com o peso do atleta adversário.

Assim, sem condições de jogo, o camisa 15 foi substituído por Marcos Vinícius, que veste a camisa 17. Anteriormente, aos 3 minutos da partida, Caetano tinha entrado para substituir Guga, que levou a pior em uma dividida e também não conseguiu continuar em campo.

Apesar disso, os torcedores do Jipão receberam a boa notícia de que o atleta saiu de campo consciente e assim, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), visando uma avaliação mais precisa sobre a lesão que desfalcou o Jequié no primeiro tempo do confronto.

Vale lembrar que, no jogo de ida, após uma dividida com Everaldo, o zagueiro Sergio Baiano, do Jipão, caiu de mau jeito no gramado e também saiu do gramado através da SAMU.