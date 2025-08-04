Menu
ATENTADO

Jogador do The Strongest é atingido por fogos de artifício; assista

Atleta foi ferido pelos fogos de artíficios projetados pela própria torcida do clube boliviano

Por Lucas Vilas Boas

04/08/2025 - 21:12 h
Juan Godoy, jogador do The Strongest
Juan Godoy, jogador do The Strongest -

A partida entre The Strongest x Blooming, válido pela 16ª rodada do Campeonato Bolíviano, realizado neste domingo, 3, foi marcado por um episódio lastimável. Durante a partida, um jogador da equipe mandante foi ferido por fogos de artifícios disparados por torcedores do próprio clube.

O The Strongest vencia a partida por 3 a 2 no Estádio Hernando Siles, em La Paz, quando membros de uma torcida organizada do clube começou a disparar os fogos de artifícios em sinal de protesto contra a própria diretoria.

A equipe enfrenta uma crise política interna e a gestão do atual presidente, Daniel Terrazas, que foi eleito em maio deste ano, é alvo de fortes criticas.

Assista:

Após o episódio, Daniel Terrazas classificou o ato como um "atentado à vida" e mostrou o short queimado do atacante Juan Godoy, atleta atingido pelos fogos de artifícios que sofreu uma queimadura na coxa.

Daniel Terrazas, Presidente do The Strongest
Daniel Terrazas, Presidente do The Strongest | Foto: Reprodução

A gestão do atual presidente do The Strongest não foi a única que se tornou alvo de críticas nos últimos meses. Antes do duelo contra o Bahia, em fevereiro deste ano, pela 1ª fase da Pré-Libertadores, o último ex-presidente Ronald Crespo já era bastante criticado nas redes sociais.

Crespo havia chegado ao cargo mesmo após perder as eleições. Na ocasião, o dirigente conseguiu chegar à presidência por meio de um Recurso de Proteção no Tribunal Comum, já que o candidato vencedor, Héctor Montes, foi considerado inelegível por supostas irregularidades no processo.

Outro episódio que ficou marcado foi envolvendo Adrían Monje, membro do comitê do clube, que foi acusado de usar os recursos e instalações do clube para motivos pessoais, utilizando o complexo do time para realizar ensaios musicais e outros eventos privados.

