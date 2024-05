Jogador do Vasco sofre acidente, mas é relacionado para partida | A TARDE

O zagueiro João Victor, do Vasco, sofreu um acidente na noite desta sexta-feira, 27, quando estava a caminho da concentração para a partida contra o Criciúma, às 16h deste sábado, em São Januário, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O atleta não precisou de atendimento médico após o acidente, que segundo informações, foi apenas um susto. João Victor estava na Barra da Tijuca na hora do ocorrido, mesmo bairro do hotel utilizado pelo Vasco para a concentração no Rio de Janeiro.

Relacionado para o jogo de hoje, João Victor foi o primeiro reforço do Vasco para esta temporada. O defensor custou 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) em transferência junto ao Benfica, de Portugal. Ele tem contrato de cinco anos com o clube carioca.

Ele deve começar a partida no banco, como opção do técnico Ramón Díaz. Pelo Vasco, ele já atuou em 15 partidas, sendo nove como titular.