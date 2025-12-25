Menu
ESPORTES
ESPORTES

Jogador polonês publica vídeo xenofóbico contra Brasil após campeonato

Após repercussão negativa, atleta pediu desculpas aos fãs

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 14:07 h
jogador Mateusz Bieniek
jogador Mateusz Bieniek -

O jogador Mateusz Bieniek, estrela do Warta Zawiercie, da Polônia, publicou um vídeo xenofóbico e com teor racista contra o Brasil em suas redes sociais. Na gravação, o esportista imita sinais que remetem a organizações criminosas e tenta dançar funk brasileiro ao lado de outros atletas do time.

A publicação, por sua vez, gerou uma repercussão negativa entre os torcedores e fãs brasileiros dos jogadores. Nesse sentido, o atleta decidiu apagar a postagem e se retratou.

“Gostaríamos de esclarecer a intenção por trás do vídeo que gravamos com nossos amigos. Ele foi feito exclusivamente com o objetivo de humor e em nenhum momento teve a intenção de ser xenofóbico ou desrespeitoso. Se o vídeo foi interpretado de outra forma e acabou ofendendo ou causando desconforto a alguém, pedimos sinceras desculpas”, diz o começo do texto compartilhado em português.

Bieniek diz que o grupo se sentiu “muito bem no Brasil” e elogiou a organização do Mundial de Clubes de Vôlei.

“Mais uma vez foi uma experiência incrível. Fomos muito bem recebidos e o torneio foi excelente e muito bem organizado, como sempre.”

No texto, ele reforçou o pedido de desculpas “a todos os torcedores que possam ter se sentido ofendidos” e deseja “Feliz Natal e tudo de melhor”.

x