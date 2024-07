Jogadores de futebol poderão utilizar maconha? Saiba tudo!

Maconha foi descriminalizada no Brasil - Foto: Pfuderi | Pixabay

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, nesta terça-feira (25), para a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Mas você já se perguntou se o futebol brasileiro permitirá que jogadores utilizem a droga? Descubra tudo agora:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue as normas da Agência Mundial Antidoping (WADA), que proíbe a utilização de quaisquer substâncias canábicas, como o haxixe e a maconha, além de produtos medicinais, exceto para tratar epilepsias na infância e na adolescência.

Inclusive, na última terça, o ex-presidente do Leão, Paulo Carneiro, afirmou que já trocou sua urina com a do ex-jogador Matuzalém para não ser pego usando a maconha.

Por outro lado, normas do UFC e da NBA já permitem a utilização da maconha. Mas a WADA ainda mantém o veto, mesmo com a pressão de atletas para que se liberasse. Agora, a entidade pretende realizar novos estudos para definir se o THC afeta o desempenho esportivo do atleta ou não.