Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NAÇÕES BARRADAS

Jogo do Brasil deve ter torcida única na Copa do Mundo; veja lista

Confronto do Brasil com o Haiti deve ser um dos afetados pelas proibições a torcedores

Marina Branco

Por Marina Branco

30/12/2025 - 14:02 h
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo -

Cada vez mais, o governo estadunidense vem aplicando restrições para a entrada de estrangeiros no país - mas como fazer isso em uma nação que abrigará o maior evento mundial?

Sede da Copa do Mundo em 2026, os Estados Unidos da América devem receber diversas pessoas de todos os países do mundo acompanhando suas respectivas seleções, mas não está tão aberto a isso.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por isso, as políticas migratórias endurecidas devem afetar a Copa em si, começando pelo público. Ao menos dez partidas da fase de grupos correm o risco de serem disputadas com público reduzido ou praticamente restrito a torcedores locais, devido às dificuldades de entrada impostas a cidadãos de alguns países classificados para o torneio.

Leia Também:

FIFA aprova aumento de 50% na premiação para a Copa do Mundo
Copa do Mundo de 2026 enfrentará grande desafio e colocará jogadores em risco
Zagueiro baiano mira convocação para a Copa do Mundo de 2026

Quais seleções serão impactadas?

O impacto atinge principalmente seleções cujos torcedores enfrentam barreiras parciais ou totais para ingressar em território norte-americano. Embora não exista veto absoluto, o aumento da burocracia tende a inviabilizar o deslocamento de grande parte das torcidas.

Entre os casos mais recentes estão Senegal e Costa do Marfim, que passaram a integrar uma lista de nações submetidas a critérios mais rígidos de imigração.

As duas seleções africanas têm partidas marcadas nos Estados Unidos logo na fase inicial do Mundial. O Senegal encara França e Noruega, enquanto a Costa do Marfim enfrenta Equador e Curaçao, todos em cidades norte-americanas.

Países com restrição total

O cenário é ainda mais delicado no caso de Irã e Haiti, países submetidos a restrição integral de entrada. As duas seleções disputarão todos os jogos da fase de grupos em solo dos EUA, o que praticamente elimina a possibilidade de presença de torcedores estrangeiros.

O Haiti, inclusive, está no mesmo grupo da Seleção Brasileira e enfrenta o Brasil na segunda rodada, em Filadélfia. Na prática, a tendência é que o confronto seja disputado diante de um público majoritariamente brasileiro ou local.

Dez jogos afetados

Somando os compromissos dessas seleções, dez partidas já aparecem como diretamente impactadas pelas medidas migratórias, com o número podendo aumentar caso os países envolvidos avancem para fases eliminatórias ou se novas nações forem incluídas nas restrições.

A situação também pode mudar no sentido oposto, caso haja flexibilização das regras ou acordos específicos para o período do torneio.

Mas e os jogadores?

A questao perpassa as torcidas, mas não deve tocar nas seleções em si. O governo norte-americano já informou que atletas, comissões técnicas e delegações oficiais terão entrada garantida no país, assegurando a realização das partidas.

A liberação, no entanto, não se estende automaticamente aos torcedores, o que aumenta a probabilidade de torcidas únicas nas arquibancadas do Mundial.

México e Canadá

Vale ressaltar também que os Estados Unidos não são a única sede do torneio, que terá jogos no Canadá e no México, países que não compartilham das mesmas restrições. Assim, caso essas seleções joguem nas duas outras sedes em algum momento da Copa do Mundo, suas torcidas poderão acompanhá-las sem problema algum.

Partidas com risco de torcida limitada:

  • 13/6 – Haiti x Escócia (Boston)
  • 14/6 – Costa do Marfim x Equador (Filadélfia)
  • 15/6 – Irã x Nova Zelândia (Los Angeles)
  • 16/6 – Senegal x França (Nova Jersey)
  • 19/6 – Haiti x Brasil (Filadélfia)
  • 21/6 – Irã x Bélgica (Los Angeles)
  • 22/6 – Senegal x Noruega (Nova Jersey)
  • 24/6 – Haiti x Marrocos (Atlanta)
  • 25/6 – Costa do Marfim x Curaçao (Filadélfia)
  • 27/6 – Irã x Egito (Seattle)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026 eventos esportivos nos EUA políticas migratórias restrições de entrada selecões africanas torcedores estrangeiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Mundo
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Taça da Copa do Mundo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Taça da Copa do Mundo
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Taça da Copa do Mundo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x