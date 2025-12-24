Zagueiro baiano mira convocação para a Copa do Mundo de 2026

Bremer mira retorno à Seleção e sonha com a Copa de 2026 - Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Natural de Itapitanga, cidade ao sul da Bahia, o zagueiro Bremer tem como grande objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026. Após sofrer uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses, o defensor voltou a ganhar minutos pela Juventus, atuando nas partidas contra Bologna e Roma, o que aumenta o otimismo para a próxima temporada.

O zagueiro, que já demonstrou interesse em vestir a camisa do Bahia em algum momento da carreira, revelou que figurar na lista final de convocados do técnico Carlo Ancelotti é uma das principais metas após o longo período longe dos campos.

Lutar para estar na convocação de março e dar tudo para estar na Copa do Mundo Bremer - zagueiro da Juventus e Seleção Brasileira

Bremer esteve presente no ciclo da seleção brasileira visando o Mundial de 2026. Convocado por Dorival Júnior no ano passado, o defensor atuou nos amistosos contra Inglaterra e México, sendo titular neste último confronto. Por isso, mantém a expectativa de disputar uma vaga na equipe sob o comando de Carlo Ancelotti.

Bremer pela Seleção Brasileira | Foto: OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

“Agora é recuperar ritmo aos poucos para me aproximar cada vez mais do meu nível. A temporada é muito longa, a Juventus ainda está em todas as competições, segue tudo em aberto. Eu quero ajudar o meu clube e lutar para estar na convocação de março, e dar tudo para estar na Copa do Mundo. É um dos grandes objetivos que tenho para essa temporada”, comentou o zagueiro.