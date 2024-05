Jogos da Copa do Brasil animam feriado do Dia do Trabalhador | A TARDE

A Copa do Brasil pode ser um bom entretenimento para quem gosta de futebol nesta quarta-feira, 1º, e Dia do Trabalhador. Diversas equipes da Série A entram em campo hoje pelo confronto de ida da terceira fase da competição.

Sampaio Correa x Fluminense

O Fluminense de Diniz não vem bem na temporada e busca se encontrar. A equipe perdeu a final do Cariocão para o Flamengo e foi derrotada por sonoros 3 a 0 pelo Corinthians no último domingo (28), ocupando a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Sampaio Correa acontecerá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h.

Brusque x Atlético Goianiense

Apesar de o Atlético Goianiense ter conquistado o título estadual, a equipe não começou bem o Brasileirão. O Dragão ocupa a 19ª colocação, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas. Virando a chave para a Copa do Brasil, a equipe enfrentará o Brusque na Arena Joinville, também às 16h.

Sousa x Bragantino

O Red Bull Bragantino irá enfrentar a sensação da competição, o Sousa da Paraíba, que eliminou o maior campeão, Cruzeiro. O Touro Louco está muito bem no Brasileiro, ocupando a 3ª posição com 8 pontos. O Bragantino vai até a Paraíba, no estádio Marizão. A bola rola às 18h.

América de Natal x Corinthians

O Timão busca reabilitação na temporada após golear o Fluminense na NeoQuimica Arena. O jogo da Copa do Brasil pode servir para reafirmar uma boa fase no Corinthians e recuperar o ânimo do fiel torcedor. A partida acontecerá na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 20h.

Fortaleza x Vasco

Este confronto talvez seja o mais disputado da terceira fase. O Vasco vive má fase e acabou de demitir o técnico Ramon Diaz, após a goleada sofrida para o Criciúma, enquanto o Fortaleza vive momento oposto, após ter goleado o Boca Juniors por 4 a 1 pela Sul-Americana. A bola irá rolar às 19h, na Arena Castelão, com a torcida do Leão do Pici prometendo mais um espetáculo.

Flamengo x Amazonas

O Mengão irá enfrentar o Amazonas, em pleno Maracanã, às 21h30. O Flamengo busca uma reabilitação após duas derrotas seguidas, para o Bolivar e para o Botafogo.

Transmissão:

Os jogos serão transmitidos pelo SporTV, Premiere, Globo e Amazon Prime.