Jogos de Paris terão pódios reciclados e inspirados na Torre Eiffel | A TARDE

Depois da mascote, da tocha, das medalhas e do cartaz... é a vez do pódio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris-2024, construído em plástico reciclável e com motivos que lembram a Torre Eiffel.

Cerca de 68 pódios foram feitos com plástico reciclado produzido pela empresa Le Pavé, de Aubervilliers (periferia de Paris), explicou nesta quinta-feira, 23, a organização.

Os pódios foram projetados em módulos e servirão tanto para os Jogos Olímpicos quanto para os Jogos Paralímpicos.

A parte frontal tem motivos que reproduzem uma "renda metálica" da Torre Eiffel, segundo Tony Estanguet, presidente do comitê organizador.

O interior dos três degraus é cinza "em referência ao zinco dos telhados de Paris", explicou Joachim Ronsin, diretor de design do comitê organizador, durante a apresentação.

Símbolo absoluto da capital francesa, a Torre Eiffel também aparece nas medalhas, com uma pequena peça original em cada uma delas. Os anéis olímpicos serão colocados no monumento durante os Jogos.

Os pódios dos Jogos terão "uma segunda vida" após a competição, mas seu destino ainda não foi anunciado.

A ex-campeã paralímpica de natação Ludivine Munos explicou o que o pódio significa para os atletas: "A gente só pensa nisso, dizendo se um dia teremos a sorte de subir esses degraus".

