Jordi Alba anuncia saída do Barcelona após 11 temporadas

Jordi Alba, lateral esquerdo histórico do Barcelona, anunciou na manhã desta quarta-feira, 24, a sua saída do clube ao final da temporada. O lateral que teria contrato até junho de 2024 decidiu retirar-se e rescindir o contrato em comum acordo com o os Culés.

O jogador anunciou a decisão através de um vídeo publicado nas redes sociais. Os jornais da Espanha afirmam que Alba estava convencido a permanecer no clube até o final do contrato e mudou de decisão nas últimas semanas, tal qual o meia Sergio Busquets, que também sairá ao final da temporada e o zagueiro Gerard Piqué, que anunciou aposentadoria em novembro de 2022.

Jordi Alba perdeu espaço com o técnico Xavi. No início da temporada o clube foi ao mercado para contratar o lateral Marcos Alonso, e o treinador passou a dar mais minutos ao jovem Alejandro Balde, que tem sido titular da equipe. Alba fez 29 jogos em 2022/23, alternando entre titulares e suplentes.

"O meu maior sonho sempre foi ser jogador do FC Barcelona, e na minha memória levo diversas recordações que eu guardo com muito carinho. Me sinto muito orgulhoso e plenamente satisfeito de tudo que conquistamos juntos", disse o lateral.

💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

Com 34 anos, o lateral soma 11 temporadas com o clube espanhol, tendo participado de 27 gols e 99 assistências ao longo da carreira, além de ter conquistado uma Champions League, um Mundial, seis vezes a La Liga, cinco Copas do Rei e ter levantado em quatro oportunidades a Super Copa da Espanha durante a sua passagem pelo Barcelona.

"Não foi uma decisão fácil, mas estou feliz e tranquilo porque acredito que para o clube, esse é o melhor. Nos vemos no domingo no Camp Nou. Obrigada Culés!" - Agradeceu Jordi Alba.