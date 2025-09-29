Menu
LUTO

Jornalista Paulo Soares, o “Amigão”, morre aos 63 anos em São Paulo

Jornalista era parceiro de Antero Greco no SportsCenter por décadas

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 8:03 h | Atualizada em 29/09/2025 - 8:50
Jornalismo esportivo de luto: Morre Paulo Soares, o icônico Amigão da Galera da ESPN, aos 62 anos. Descubra a causa da morte e o legado do apresentador.
Jornalismo esportivo de luto: Morre Paulo Soares, o icônico Amigão da Galera da ESPN, aos 62 anos. Descubra a causa da morte e o legado do apresentador. -

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu, nesta segunda-feira, 29, um de seus nomes mais marcantes. Morreu, aos 63 anos, o apresentador e locutor Paulo Soares, popularmente conhecido como “Amigão da Galera”. A informação foi confirmada por Alex Tseng, colega de longa data na ESPN Brasil, emissora onde Paulo trabalhava há três décadas. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas... Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”, escreveu Tseng em suas redes sociais.

Soares se tornou um rosto conhecido em todo o país ao dividir, por anos, a bancada do SportsCenter com Antero Greco. O estilo leve e descontraído da dupla conquistou gerações de fãs e marcou a história da ESPN Brasil. A parceria, que se transformou em amizade pública e celebrada pelos telespectadores, terminou de forma dolorosa em maio de 2024, com a morte de Greco, vítima de câncer.

Antes de consolidar sua trajetória na televisão, o “Amigão” construiu carreira sólida no rádio, passando por veículos de destaque como Record, Globo, Bandeirantes, Estadão e Gazeta. Na TV, trabalhou na Gazeta, Record, Cultura, TVA Esportes e SBT, até chegar à ESPN Brasil nos anos 1990, onde se firmou como referência no jornalismo esportivo.

Carismático e dono de bordões que caíram no gosto popular, Paulo Soares deixa um legado de profissionalismo, bom humor e paixão pelo esporte, lembrado não apenas por seus colegas de redação, mas também por milhões de espectadores que o acompanharam ao longo de sua carreira.

Antero Greco Paulo Soares Sportscenter

