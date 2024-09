Jovem nadador de 9 anos quebra recorde nos 200m medley

Guilherme Sena é nova promessa da Natação Baiana - Foto: Divulgação

O jovem nadador Guilherme Sena, de 9 anos, fez história ao quebrar o recorde baiano nos 200 metros medley neste sábado, 7. Disputando na categoria Mirim 1, pela equipe Ambiance Mendel Vilas, Gui completou a prova com o tempo de 3 minutos e 14 segundos e superou a marca que permanecia desde 1996.



O jovem é treinado por Bruno Riella e faz parte do projeto Ambiance Esporte, em parceria com o Colégio Mendel Vilas, que reúne mais de 50 crianças e adolescentes que treinam todos os dias e participam de provas no mar e na piscina.

No Campeonato Baiano de Inverno, realizado em agosto, Guilherme Sena conquistou sete medalhas de ouro, além de ter obtido o melhor índice técnico da sua categoria. Ainda em 2024, o nadador também faturou três medalhas no Troféu Norte-Nordeste, Kako Kaminha.