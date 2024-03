Juazeirense anuncia novo treinador para a sequência da temporada | A TARDE

A Juazeirense anunciou, neste sábado, 9, Evandro Guimarães como novo treinador. Aos 50 anos, ele retorna ao clube após passagens em 2016 e 2018 para assumir a vaga deixada por Carlos Rabello, demitido nos últimos dias. O técnico iniciará seu trabalho na segunda-feira, 11.

Evandro chega para comandar a Juazeirense na reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro da Série D. Na atual edição do Campeonato Baiano, ele assumiu o comando do Itabuna, que terminou rebaixado, mas comandou a equipe apenas em duas partidas.

Experiente, Evandro tem passagens marcantes pelo Altos-PI, Itabaiana-SE, Brusque-SC, Central-PE, entre outros. Em 2019, no Inter de Lages, conquistou a Copa Santa Catarina.

O primeiro desafio de Evandro será só na próxima semana. A Juazeirense encara o CRB, fora de casa, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 21h30 de quarta-feira, 20, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.