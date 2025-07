Juazeirense tropeça fora de casa e se complica na Série D

Juazeirense perde em Tocantins e fica pressionado na Série D - Foto: @juniorr_fotos

A Juazeirense voltou a campo neste sábado, 28, após a pausa para o São João, mas o retorno não foi como o torcedor esperava. Jogando no Estádio Leôncio de Souza Miranda, em Araguaína-TO, o Cancão de Fogo foi derrotado por 1 a 0 pelo União-TO, em duelo válido pela 10ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Tiba, aos 41 minutos do primeito tempo.

O revés faz o time do norte do estado perder a oportunidade de abrir vantagem dentro do G-4 do Grupo A4. O Cancão caiu para a 3ª colocação, com 15 pontos, sendo ultrapassada pelo Sergipe, que venceu o Penedense e chegou a 17.

A situação pode piorar, já que o Jequié, com 14 pontos, ainda joga contra o Barcelona de Ilhéus neste domingo, 29, e pode empurrar a Juazeirense para a 4ª colocação.

Enquanto isso, o União-TO, embalado pela vitória, chegou aos 12 pontos e subiu para o 6º lugar, mantendo viva a esperança de entrar no G-4 nas próximas rodadas.

Próximo desafio é confronto direto

A Juazeirense volta a campo no próximo domingo, 6 de julho, para enfrentar o Jequié, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O duelo é decisivo para as pretensões de ambos os clubes na Série D, valendo lugar na zona de classificação para o mata-mata.