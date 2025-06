Judocas do Instituto Maicon França se preparam para disputa da Super Etapa de Jequié

Rafaela Borges está no penúltimo estágio antes de chegar à categoria adulta - Foto: Divulgação

Após os títulos na Super Etapa Salvador, as judocas do Instituto Maicon França (IMJ), Beatriz Anjos, Rafaela Borges e Solangy Carvalho, se preparam para a Super Etapa de Jequié, que acontece nos próximos dias 13 e 14 de junho.

Na última competição disputada, a Super Etapa Salvador, Solangy foi campeã na categoria sub-11, peso ligeiro (-30 kg), com duas vitórias por ippon. O coordenador técnico da equipe, Maicon França, a considera um expoente do judô baiano, com potencial de Seleção.

Outras duas judocas que estão trilhando um caminho de sucesso são Rafaela Borges, de 15 anos, e Beatriz Anjos, de 19. Rafaela está no penúltimo estágio antes de chegar à categoria adulta e, na Super Etapa Salvador, sagrou-se campeã cadete, para atletas sub-18, no peso meio leve (-48kg), também com dois ippons.

Beatriz compete como júnior, no sub-21, e já se prepara para enfrentar as atletas da categoria adulto. Na categoria médio (-63 kg), ela também subiu no lugar mais alto do pódio na Super Etapa Salvador com dois ippons. Juntas, as três vivem a expectativa de repetir os feitos na Super Etapa de Jequié e se qualificarem ainda mais para as disputas nacionais.