Juiz de boxe nas Olimpíadas de Paris é afastado por corrupção

Kellie Harrington beija Bia Ferreira após a luta pelas Olimpíadas - Foto: AFP

Dois árbitros de boxe das Olimpíadas de Paris, ambos do Cazaquistão, foram afastados por suspeita de corrupção, de acordo com o britânico The Times. Yermek Suiyenish e Alisher Altayev apitaram mais de 50 lutas antes de serem removidos.





Suiyenish, inclusive, apitou a luta da baiana Bia Ferreira na semifinal dos Jogos, quando ela foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington.

O afastamento ocorreu em 4 de agosto, após Altayev arbitrar 25 lutas enquanto Suiyenish apitou 21. Um relatório anterior aos Jogos indicava que Altayev tinha "alto risco" de corrupção, enquanto Suiyenish era considerado "risco médio". Apesar das advertências, os dois juízes continuaram a supervisionar várias lutas.

Além dos dois, outras investigações apontam que mais nove juízes de boxe podem estar envolvidos em corrupção durante as Olimpíadas. Até o momento, nem o Comitê Olímpico Internacional (COI) nem a Federação Internacional de Boxe se pronunciaram sobre as alegações, e detalhes adicionais não foram divulgados.

A exclusão dos árbitros também repercutiu na Itália, onde Altayev apitou a luta da italiana Irma Testa, que perdeu para a chinesa Xu Zichun na fase preliminar e expressou descontentamento com a arbitragem.