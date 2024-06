Juiz que vai apitar a final da Champions já foi preso por tráfico | A TARDE

O árbitro Slavko Vincic, que vai apitar a final da Champions League na tarde deste sábado (1º), entre Real Madrid e Borussia Dortmund, está dando o que falar na internet. Isso porque, em 2020, o juizão foi detido por participação em esquema de tráfico de drogas, armas e prostituição, na Bosnia e Herzegovina

Segundo informações do UOL, o juizão foi detido na época, mas acabou liberado após ser ouvido pela polícia e alegar que não conhecia nenhum dos envolvidos no esquema. No total, 15 pessoas acabaram presas durante a operação.

"Estava nesta fazenda por acaso. Tenho a minha própria empresa, estive na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Estava sentado à mesa com a minha empresa, de repente chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu. Não tenho nada a ver com o grupo que foi preso e detido, nem os meus parceiros de negócios. Eles realmente nos levaram à polícia, pediram [depoimento] como testemunhas. Quando descobriram que nem os conhecíamos, pudemos ir", contou o árbitro ao jornal esloveno "Vecer".

Slavko já apitou diversas partidas de Copa do Mundo e, recentemente, foi escalado para apitar a final da Europa League de 2022, entre Frankfurt e Rangers.

