Justiça Federal expede mandado de prisão para Robinho | A TARDE

A Justiça Federal de Santos (SP) expediu nesta quinta-feira, 21, o mandado de prisão para Robinho. O documento é assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a Justiça Federal em Santos cumpra a sentença de prisão do ex-jogador. A pena será em regime fechado e deve ser efetuada de maneira imediata. Ele foi condenado pela justiça da Itália a 9 anos por estupro coletivo.

O relator do caso, o ministro Francisco Falcão votou a favor da sentença, com o argumento de que negar a transferência de pena poderia acarretar em problemas diplomáticos entre o Brasil e a Itália.



O crime ocorreu em uma boate de Milão em 2013, mostram os autos do processo. A condenação de Robinho foi confirmada em três instâncias na Itália e transitou em julgado, ou seja, não há mais recursos possíveis no Judiciário italiano.

Vale salientar que a defesa de Robinho solicitou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido de liminar urgente, de caráter provisório, com objetivo de impedir a prisão do ex-jogador.

O ministro que relatou o caso, Luiz Fux, indeferiu o pedido de habeas corpus e manteve a decretação da prisão.

Confira o mandado: