Juventus tem acordo para renovação com zagueiro baiano por cinco anos | A TARDE

A Juventus, da Itália, chegou a um acordo para a renovação do contrato do zagueiro Bremer, de 26 anos. O novo vínculo do baiano, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, vale até junho de 2028 e conta com um aumento salarial para o atleta. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola europeu.

Natural de Itapitanga, no sul da Bahia, Bremer chegou à Juve em julho de 2022, após ser eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano pelo rival, Torino. No Brasil, atuou apenas pelo Atlético-MG, clube onde se profissionalizou em 2017.

Na atual temporada, Bremer disputou 17 jogos com a camisa da Juventus e marcou um gol, contra o Cagliari, na 12ª rodada do Campeonato Italiano. Além de estar entre os selecionados de Tite para a última Copa do Mundo, o zagueiro foi convocado por Fernando Diniz para os últimos jogos das Eliminatórias, mas não chegou a entrar em campo.

