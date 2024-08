Lamine Yamal e Euro 2024: Ascensão digital e esportiva na Alemanha

Yamal comemora gol na final da Euro 2024 - Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

A Eurocopa 2024 na Alemanha cumpriu suas promessas, oferecendo futebol de alto nível, milhares de torcedores presentes e um clima excepcional nos estádios. Após a edição de três anos atrás, afetada pela COVID-19, esta Eurocopa proporcionou aos fãs o melhor do entretenimento futebolístico.

O evento também foi um sucesso nas redes sociais, com a UEFA, federações, jogadores e fãs compartilhando momentos marcantes. A plataforma de resultados esportivos Flashscore, em colaboração com os analistas de dados da Result Sports, analisou os números das redes sociais durante o torneio, trazendo fatos e dados importantes sobre os perfis dos jogadores e seleções participantes.

Lamine Yamal domina nas redes sociais

Lamine Yamal, o jovem de 16 anos da seleção campeã, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio e também se destacou nas redes sociais. Em apenas quatro semanas, Yamal ganhou 13 milhões de seguidores, atingindo um total de quase 25 milhões – um aumento de cerca de 52%. O Instagram é sua plataforma mais forte, com 15 milhões de seguidores, seguido pelo TikTok, com 9 milhões.

Mario Leo, CEO da Result Sports, comentou sobre Yamal: "Um talento absolutamente excepcional. Ele tem um potencial enorme aos 16 anos e já está muito avançado em comparação a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na mesma idade. Yamal se beneficiou dos efeitos multiplicadores da mídia durante a Eurocopa, o que garantiu um impulso adicional. Se continuar assim, ele pode alcançar o nível de Ronaldo e Messi, tanto no esporte quanto na mídia e no marketing. Claro, ainda há um longo caminho pela frente, mas o potencial está lá. Na Copa do Mundo de 2026, será mais fácil avaliar seu progresso."

Mbappé e CR7 ganham seguidores apesar dos resultados esportivos



Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo também viram um aumento significativo no número de seguidores durante a Eurocopa. Mbappé ganhou 6,2 milhões de seguidores e Ronaldo, 5,4 milhões. CR7 continua sendo o líder absoluto em termos de seguidores totais, com mais de 917 milhões de seguidores em todas as suas plataformas.

O astro inglês Jude Bellingham comemorou a conquista de 3,3 milhões de novos seguidores, dos quais 3,15 milhões são do Instagram. No entanto, ele ficou em quinto lugar no ranking de crescimento de seguidores, atrás do alemão Joshua Kimmich, que ganhou 3,4 milhões de novos seguidores, principalmente no Facebook, onde conquistou 3,3 milhões de seguidores adicionais.

English Team diminui a diferença para Les Bleus

Entre as nações participantes, a Inglaterra emergiu como a vencedora nas redes sociais do Campeonato Europeu. O time dos Três Leões registrou um aumento de 4,8 milhões de seguidores. Isso significa que agora 43,4 milhões de pessoas seguem os perfis da FA. Só a França tem mais fãs nas redes sociais, com cerca de 51,8 milhões de seguidores, e registaram um aumento de 1,9 milhões durante o Euro.

No entanto, Mario Leo também presta homenagem aos pequenos países pelo seu desempenho desportivo e midiático: "As seleções pequenas que fizeram um bom torneio também beneficiaram nas redes sociais durante o Campeonato Europeu. Geórgia, Tchéquia, Áustria e Eslováquia aumentaram o seu número de seguidores em percentagens de dois dígitos. Como se pode ver, os efeitos multiplicadores dos Campeonatos Europeus são enormes - a imensa cobertura ao vivo e on demand na televisão, no rádio e na imprensa escrita. Assim, são possíveis saltos muito grandes no crescimento num período de tempo relativamente curto.



A Geórgia, porém, deixou potencial inexplorado. Os canais de comunicação social da Federação de Futebol da Geórgia postaram somente na língua nacional durante o torneio. Mario Leo se surpreende: “Estrategicamente, teria sido melhor postar em inglês para alcançar ainda mais pessoas internacionalmente”.

Outra novidade deste Campeonato Europeu foi que os seguidores se tornaram significativamente mais globais. Portugal conseguiu conquistar cerca de 2 milhões de seguidores durante o Euro, dos quais cerca de 70% são fãs internacionais, não lusitanos. Mario Leo refere-se a este desenvolvimento como “torcedores fluidos”, que são seguidores dos perfis dos jogadores que migram para os perfis das federações nacionais.