Campeão da Euro, Morata deixa Atlético de Madrid e assina com Milan

Morata com a taça da Eurocopa - Foto: INA FASSBENDER / AFP

O atacante da seleção espanhola, Álvaro Morata, acertou a sua transferência para o Milan, nesta sexta-feira, 19, voltando à Serie A dias depois de conquistar a Euro-2024 pela Espanha.

O jogador de 31 anos assinou um contrato de quatro anos com o time de Milão, que o contratou para substituir o francês Olivier Giroud, contratado pelo Los Angeles FC da Major League Soccer (MLS).

"Morata assinou com o clube rossonero até 30 de junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano", disse o clube lombardo em um comunicado.

A mídia italiana informou que o Milan pagou a cláusula de rescisão de Morata de cerca de 13 milhões de euros (cerca de R$ 78,4 milhões pela cotação atual) ao Atlético de Madrid, clube pelo qual disputou as últimas duas temporadas. O jogador ganhará cerca de 4,5 milhões de euros por temporada (R$ 27,1 milhões).

Morata disputou todas as partidas da Espanha na Euro-2024, marcando seu único gol do torneio no jogo contra a Croácia, que deu início à participação dos espanóis na competição. Ele marcou 36 gols em 80 jogos com a camisa da 'Roja'.

Morata retorna à Itália depois de duas passagens pela Juventus, rival do Milan, onde conquistou dois campeonatos e três Copas da Itália.

O atacante espanhol também jogou pelo inglês Chelsea, onde conquistou uma Copa da Inglaterra, e pelo Real Madrid (em 2014 e 2017), anos em que a equipe 'merengue' conquistou a Liga dos Campeões.

O Milan, que terminou em segundo lugar na Serie A na temporada passada, 19 pontos atrás do campeão Inter de Milão, inicia o campeonato com um novo treinador, Paulo Fonseca, e com uma visita ao Torino no dia 17 de agosto.