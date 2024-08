Endrick em partida com a Seleção Brasileira - Foto: Real Madrid já tem data para apresentar Endrick; saiba quando

Perto de completar 18 anos, o brasileiro Endrick já tem data marcada para ser apresentado no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Após Kylian Mbappe, Florentino Pérez, Presidente dos 'Blancos' confirmou o dia 27 de julho, às 17h, para a apresentação do ex-Palmeiras.

Ao que tudo indica, o brasileiro terá uma festa parecida com a de Mbappe, mas ainda não sabe-se se terá venda de ingressos para a lotação máxima do estádio madrilenho. Anteriormente, Endrick terá um compromisso com o presidente do clube, para a assinatura do contrato de seis temporadas.

No dia seguinte à apresentação, a joia se juntará ao elenco e embarca rumo aos Estados Unidos, onde fará uma excursão de pré-temporada. Para se firmar na cidade, Endrick já está procurando casa e organizando detalhes, segundo a imprensa espanhola.

Há algumas semanas, o jogador estava na Copa América com a Seleção Brasileira, onde foi eliminado nas quartas de final, contra o Uruguai. Na campanha, Endrick somou apenas um jogo como titular e saiu sem somar gols e assistências.