Léo Pereira proíbe ex-esposa de levar filhos para morar com Militão

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, não teria gostado que a ex-esposa Tainá Castro tem planejado levar os filhos para morarem com o atual marido, o também zagueiro Éder Militão, em Madrid, na Espanha. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 18, pela coluna de Lucas Pasin, do Splash Uol.

Tainá e Militão se casaram no último mês, em cerimônia restrita e sem divulgação na mídia. De acordo com a publicação, Léo mandou uma mensagem para a ex-esposa, alegando que Helena, de quatro anos; e Matteo, de três, filhos não iriam se submeter aos “caprichos” da mãe.

A reação de Pereira ao saber da notícia teria sido ficar em "estado de choque". Ele ainda afirmou que a ex-esposa teve um comportamento impulsivo, sugerindo que as crianças permaneçam no Brasil com ele. O zagueiro do Flamengo ainda argumentou que, por não ter nenhuma ocupação, Tainá poderia viajar ao Brasil sempre que quisesse para ver os filhos.

Ainda segundo a coluna, Tainá não teria gostado da forma que o ex-marido se referiu a seu novo casamento na mensagem, e nem da sugestão de deixar os filhos com ele no Brasil.

Vale destacar que, além de Eder Militão ser casado com Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo se relaciona com Karoline Lima, que teve um relacionamento de um ano com o atual defensor do Real Madrid e tiveram uma filha, Cecília, de apenas dois anos.

Outro ponto interessante é que a briga de Militão com Karoline Lima, atual de Léo Pereira, tem como um dos motivos, justamente, a possível mudança da filha deles de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde a influenciadora pretende estabelecer moradia com o jogador do Flamengo.