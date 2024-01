Lateral campeão pelo Vitória está próximo de clube da Série A; veja | A TARDE

O lateral-direito Railan, destaque da última temporada pelo Vitória, está prestes a reforçar o Cuiabá para a temporada de 2024. Informações vindas de fontes ligadas ao Jacuipense, clube detentor dos direitos federativos do jogador, confirmaram ao portal A Tarde que Railan está a caminho do Dourado. Sua chegada implica em realizar exames e concluir os últimos detalhes para finalizar a negociação. A informação foi inicialmente divulgada pelo Bahia Notícias.



Railan, revelado pelo Leão do Sisal, se tornou peça-chave no Vitória desde sua chegada em 2023. Com um total de 40 partidas durante o ano, o lateral contribuiu com cinco assistências para a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu desempenho chamou a atenção do Rubro-Negro Baiano, que demonstrou interesse em adquiri-lo em definitivo. No entanto, o valor estipulado de R$ 1,3 milhão foi um obstáculo para a concretização do negócio, levando a diretoria a recuar nas negociações.

Além de sua passagem pelo Vitória, Railan também possui experiência na categoria de base do Bahia e integrou o time profissional do Vila Nova.