Lateral da Juazeirense celebra vitória na Série D: "Vamos brigar"

Welison em ação contra o Jacuipense - Foto: Bruno Lopes | SD Juazeirense

Após perder para o Jacuipense no primeiro turno, a Juazeirense levou a melhor no segundo confronto baiano na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 7, o Cancão de Fogo devolveu o placar de 2 a 1 com gols de Welisson e Aslen, enquanto Alex Cazumbá diminuiu para o Leão do Sisal.

Em entrevista após a partida, o lateral Welisson celebrou o resultado importante, que recolocou a Juazeirense no G-4 do Grupo A4 da Série D, restando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos.

“Só tenho a agradecer a Deus pelo gol, Deus é bastante presente na minha vida. Agradecer minha família, minha namorada, que estão sempre comigo. Uma vitória importante no campeonato para dar uma sequência. Estamos em segundo e vamos brigar, no próximo jogo é mais uma batalha”, afirmou.

No próximo fim de semana, a Juazeirense recebe o Retrô-PE no Estádio Adauto Moraes. O duelo válido pela 13ª rodada está marcado para as 16h de sábado, 13. No mesmo horário, o Jacuipense visita o lanterna Sergipe no Batistão, em Aracaju.