Lateral do Bahia celebra cirurgia bem sucedida: "obrigado a todos" | A TARDE

O lateral-esquerdo do Bahia, Ryan, passou por uma cirurgia no tornozelo, nesta quarta-feira, 28, após sofrer uma lesão na partida contra o América-RN, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A operação foi considerada um sucesso e o atleta que foi revelado pela base tricolor já está em plena recuperação.

“Cirurgia realizada com sucesso. Obrigado a todos que estiveram por perto, e aqueles que participaram de todo o processo. Agora é continuar focado em realizar uma boa recuperação para voltar a fazer o que eu mais amo em breve. O Senhor sabe de todas as coisas, e tudo diante da sua vontade tem um propósito. Seguimos fortes e vamos por mais!”, escreveu Ryan em uma rede social após a cirurgia.

O Bahia ainda não divulgou com exatidão o período estimado de recuperação. Nesta temporada, Ryan foi titular em três jogos e não marcou gols.