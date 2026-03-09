MERCADO DA BOLA
Lateral ex-Bahia pode ser contratado por gigante carioca
Botafogo analisa reforço que já jogou no exterior para a lateral-esquerda do time
Por Marina Branco
Muito em breve, pode ter ex-Bahia chegando no Fogão - o Botafogo está analisando a possibilidade de contratar o lateral-esquerdo Caio Roque, atualmente no Portuguesa. Aos 24 anos, o atleta foi um dos destaques da equipe paulista no início da temporada e passou a ser observado pelo clube carioca para reforçar o setor defensivo.
Formado nas categorias de base do Flamengo, Caio Roque atuou na base rubro-negra até 2019. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu para defender o Lommel SK, da Bélgica, clube que faz parte do mesmo grupo empresarial ligado ao City Football Group, SAF do Bahia.
Passagem pelo Bahia
Depois da experiência na Europa, o lateral retornou ao futebol brasileiro em 2023 para atuar pelo Bahia. No Tricolor, integrou o elenco profissional e acabou sendo emprestado para ganhar minutagem.
Durante esse período, defendeu o Londrina e o Volta Redonda, acumulando experiência no cenário nacional antes de chegar à Portuguesa.
Botafogo busca reforço para a lateral
A lateral esquerda é uma das posições que o Botafogo tenta reforçar no elenco. Atualmente, o técnico conta principalmente com Alex Telles, titular da posição. Já o experiente Marçal está lesionado e chegou a atuar improvisado como zagueiro em momentos da temporada.
