MERCADO DA BOLA

Lateral ex-Bahia pode ser contratado por gigante carioca

Botafogo analisa reforço que já jogou no exterior para a lateral-esquerda do time

Marina Branco

Por Marina Branco

09/03/2026 - 15:11 h

Caio Roque pelo Bahia
Caio Roque pelo Bahia -

Muito em breve, pode ter ex-Bahia chegando no Fogão - o Botafogo está analisando a possibilidade de contratar o lateral-esquerdo Caio Roque, atualmente no Portuguesa. Aos 24 anos, o atleta foi um dos destaques da equipe paulista no início da temporada e passou a ser observado pelo clube carioca para reforçar o setor defensivo.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Caio Roque atuou na base rubro-negra até 2019. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu para defender o Lommel SK, da Bélgica, clube que faz parte do mesmo grupo empresarial ligado ao City Football Group, SAF do Bahia.

Passagem pelo Bahia

Depois da experiência na Europa, o lateral retornou ao futebol brasileiro em 2023 para atuar pelo Bahia. No Tricolor, integrou o elenco profissional e acabou sendo emprestado para ganhar minutagem.

Durante esse período, defendeu o Londrina e o Volta Redonda, acumulando experiência no cenário nacional antes de chegar à Portuguesa.

Botafogo busca reforço para a lateral

A lateral esquerda é uma das posições que o Botafogo tenta reforçar no elenco. Atualmente, o técnico conta principalmente com Alex Telles, titular da posição. Já o experiente Marçal está lesionado e chegou a atuar improvisado como zagueiro em momentos da temporada.

x