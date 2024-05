Lenda do boxe: Reginaldo Holyfield sobrevive na força e na coragem | A TARDE

Faz exatamente nove anos que o Brasil e a Bahia não sabem o que é assistir a uma luta do ilustre ex-boxeador Reginaldo da Silva de Andrade, mais conhecido como Reginaldo Holyfield. Mas, apesar de estar há quase uma década fora dos ringues, se tem uma coisa que ‘Holy’ ainda sabe fazer com muita maestria é dar golpes.

A força física que ele ainda possui na região dos membros superiores, em especial nos braços, tem surpreendido a equipe de professores que está responsável por coordenar seus treinos de musculação e boxe. É na academia Muscle Fitness, no bairro do Uruguai, em Salvador, que um dos principais pugilistas brasileiros tem tido reencontros diários com o esporte e com uma rotina que, por muitos anos, fizeram parte da sua vida.

Na sua brilhante trajetória, Holy deu à Bahia a alegria de poder comemorar seis títulos brasileiros, quatro sul-americanos, seis latinos e dois mundiais pela Federação Mundial de Boxe (FMB). Onde chega e por onde passa, aqueles que tiveram a sorte de assistir a uma luta dele (presencial ou por TV) ainda o chamam com muito orgulho de “meu eterno campeão”.

Ao lado de Thiany Rebouças, educador físico, e de Roque Alcântara e Edmar Cerqueira, professores de boxe, Holyfield tem tido uma série de atividades idealizadas para a melhoria da sua saúde mental e física. “Mesmo ficando um tempo sem treinar, ele ainda tem um bom condicionamento físico e isso é surpreendente. [...] Mas a rotina de treinos de Holyfield, pelo fato dele já ter tido complicações na saúde, precisa ser feita com muita atenção e responsabilidade. Além da musculação, também levamos ele pra fazer caminhada na orla e passear de caiaque no mar pra distrair a mente”, detalhou Thiany em entrevista ao MASSA!.

“A força que esse homem tem é incrível. E as técnicas que ele mais gosta e ainda faz com muita habilidade são o uppercut direto (soco). E treinar isso com Holyfield tem que ter cuidado, eu tenho que ficar recuando porque se vacilar ele se empolga e acha que eu sou Todo Duro”, completou Roque.

Todo Duro é marco na vida



Holy revelou ao MASSA! que um dos principais marcos na sua trajetória foram os encontros com o oponente Todo Duro. Mas, questionado se ainda há mágoas do seu rival pernambucano, o ex-pugilista deixou o coração falar mais alto.

“Se ele aparecer na minha frente eu esbagaço. Ele já está velho, não aguenta. O negão aqui está com 58 anos, mas está bem. Aquele cara armou muito contra mim quando as lutas eram em Pernambuco. Por isso que ele ganhava lá, era tudo armado, houve muita malandragem, muita molequeira. Se pudesse entrar no ringue de novo, queria que fosse com ele”, contou Holyfield.

Ciente de que continua sendo uma referência no boxe baiano, Holy deixou um recado para os atletas que estão iniciando no boxe. “Continuem, o esporte nos ajuda a fazer uma história muito boa. Pra mim, a idade chegou, agora estou tentando cuidar da saúde”, acrescentou.

Thiany Rebouças e Roque Alcântara são os pilares do baiano | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Em busca de patrocínios

Só que, mesmo com toda fama e reconhecimento no boxe, Holyfield segue precisando de ajuda. Por isso, o educador físico Thiany Rebouças, com quem tem um elo de amizade e parceria há 26 anos, falou dos planos em buscar empresas que tenham interesse em ter marcas divulgadas pelo ex-boxeador.

“Holyfield é um homem público. A gente sai pra caminhar na orla e as pessoas param e pedem pra tirar foto com ele. Ele ainda tem uma imagem muito forte e presente na Bahia. A ideia é estampar o patrocínio nas camisas da academia que ele treina. É uma forma de ajudar na suplementação dele e também de nos ajudar porque nos dias de treino de Holy, eu, Roque e Edmário, que temos academia, precisamos pagar diária para alguém dar aula no nosso lugar, já que estamos com ele", explicou.

Os interessados em saber mais detalhes sobre podem entrar em contato pelo número 71 99330-9402.

