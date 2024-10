Lesionado, Mbappé 'quis viajar para jogar' a Champions, diz Ancelotti

Mbappé se lesionou há sete dias, contra o Alavés - Foto: Javier SORIANO / AFP

"Ele quis viajar para jogar", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 1, véspera do jogo contra o Lille pela Liga dos Campeões, sobre a presença do atacante francês Kylian Mbappé, que se recuperou "muito rápido" de sua lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

Mbappé, que segundo a imprensa espanhola ficaria pelo menos três semanas afastado, se lesionou há sete dias, contra o Alavés (vitória do Real Madrid por 3 a 2).

Pergunta: Como está Mbappé? Ele pediu para viajar? Poderá jogar?

Resposta: "Ele se recuperou muito rápido, só treinou ontem, de forma individual, mas como só foi uma semana não perdeu sua condição. Hoje fará todo o treinamento com os outros e depois tomaremos a decisão correta e adequada, levando em conta que a última coisa que queremos fazer é arriscar".

"Ele teve uma sobrecarga, agora com as novas tecnologias se fala em grau 1 ou 2, antigamente era o músculo fadigado. Em pouco menos de uma semana ele se recuperou e quis viajar para jogar. Ele está bem, se estiver 100%, pode jogar. Se não houver risco, vai jogar desde o primeiro minuto".

P: Que importância você dá para este jogo? Qual a sua opinião sobre o Lille?

R: "Temos que somar pontos com este novo formato e estamos aqui para isso. O adversário joga muito bem, com jovens de qualidade. O Lille trabalhou muito bem nos últimos anos, competindo na França e na Europa, formando jogadores importantes. Como sempre, em todos os jogos agora é preciso lutar e competir. Nosso nível pode melhorar e estamos prontos para melhorar em um momento da temporada em que há muitos jogos".

P: Luka Modric pode ser uma solução para substituir Toni Kroos no time titular?

R: "Seu nível foi muito alto contra o Atlético, o melhor para mim. Não buscamos substituir Kroos porque ele é insubstituível, temos que buscar outra maneira de jogar. Concordo que no momento não mostramos todo o nosso potencial, mas tenho 100% de certeza de que vamos mostrar em breve".