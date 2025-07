Liverpool decide o futuro da camisa 20 após morte de Diogo Jota

Diogo Jota - Foto: Reprodução | X

O Liverpool oficializou nesta sexta-feira, 11, a aposentadoria da camisa 20 em homenagem a Diogo Jota, atacante português que faleceu tragicamente em um acidente de carro na Espanha na última quinta-feira, 3, aos 28 anos.

A decisão foi tomada após consulta com a esposa do atleta, Rute, e sua família, e valerá para todas as categorias do clube, incluindo o time feminino e divisões de base.

Diogo Jota | Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mesmo atuando como reserva em boa parte do tempo, Diogo Jota participou de 182 jogos pelo clube desde que foi contratado em 2020, marcando 65 gols e 22 assistências Seu desempenho ajudou os 'Reds' a conquistarem o 20º título do Campeonato Inglês na temporada 2024/25, além de ter sido campeão da Liga das Nações com Portugal em junho.

Era de vital importância para nós envolver a esposa de Diogo, Rute, e sua família na decisão e garantir que eles fossem os primeiros a saber da nossa intenção Liverpool Football Club - Em nota oficial

“Acredito que esta seja a primeira vez na história do Liverpool Football Club que tal honra é concedida a uma pessoa. Portanto, podemos dizer que esta é uma homenagem única a uma pessoa excepcionalmente maravilhosa", completou o Liverpool em nota oficial.