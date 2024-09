"Lixo satânico", dispara Judoca suspenso por fazer sinal da cruz

Judoca é suspenso por fazer sinal da cruz em luta nas Olimpíadas - Foto: AFP | Luis Robayo

O judoca sérvio Nemanja Majdov foi suspenso por cinco meses pela Federação Internacional de Judô (IJF) após violar regras durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A punição foi anunciada pelo próprio atleta, em suas redes sociais, na última segunda-feira, 18. Majdov relatou que a sanção decorre de um gesto religioso feito durante sua luta contra o grego Theodoro Tselidis, nas oitavas de final da categoria até 90kg, quando fez o sinal da cruz.

Além de perder a luta, Majdov foi informado da suspensão cerca de um mês após o término dos Jogos. Como parte da punição, ele está proibido de participar de competições, treinos ou qualquer atividade relacionada ao judô durante o período de cinco meses.

Em sua publicação, Majdov fez duras críticas à decisão da IJF e ao que ele chamou de falta de valores no esporte: "Lixo satânico. A arbitragem está envenenada… Me desclassificaram em dois minutos e não me deram chance de mostrar nada… Esses valores de vocês, esportes e Olimpíadas, são puro lixo. O judô é um esporte perdido. 100% do resultado da luta é controlado pelos árbitros. Aqueles que se curvam e se rendem a eles avançam. Vocês nunca terão isso de mim. Não preciso de uma medalha assim”, desabafou o atleta.

Embora Majdov tenha tornado a punição pública como forma de protesto, a IJF ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. O judoca sérvio concluiu sua mensagem dizendo que, apesar da situação, vê o episódio como mais uma experiência em sua carreira: "Não é nada novo para mim pessoalmente, apenas uma nova página na minha carreira e uma nova experiência de vida. Lamento que um esporte tão belo e desafiador como o judô tenha chegado a esse ponto."