Lucas Arcanjo lamenta empate em casa e projeta duelo com o Mirassol

Lucas Arcanjo é o goleiro titular do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o frustrante empate por 2 a 2 com o Sport, no Barradão, o goleiro Lucas Arcanjo destacou o espírito de luta do Vitória e a importância de manter o foco para o próximo compromisso fora de casa, contra o Mirassol.

Apesar do gosto amargo pelo resultado definido nos últimos segundos de partida, o camisa 1 reforçou a confiança no crescimento da equipe na Série A.

"Jogamos bem, dedicados, mas por detalhes que não podem acontecer, a gente sofreu os dois gols no finalzinho. Agora é levantar a cabeça, trabalhar, porque temos um jogo muito forte no sábado" afirmou o goleiro na zona mista.

O próximo desafio do rubro-negro baiano será fora de casa contra o Mirassol, uma das sensações do campeonato. Para Arcanjo, o duelo exigirá concentração máxima diante de um adversário em plena ascensão.

"O Mirassol está em ascensão, vem jogando bem. O professor Carille vai passar pra gente todas as informações. Vai ser um jogo muito difícil", completou.

Lucas Arcanjo também destacou o momento de crescimento coletivo do Vitória e fez questão de valorizar o ponto conquistado, mesmo com o empate sofrido nos minutos finais.

"Vejo uma crescente bacana no nosso time. A gente está se impondo, lutando, e isso é nítido para quem está de fora. A vitória no último jogo deu mais confiança. Claro que queríamos os três pontos, mas é um campeonato longo. Esse ponto pode ser importante lá na frente", finalizou.

Com o empate em casa, o Vitória chegou a 16 pontos na tabela, mantendo-se fora da zona de rebaixamento. O jogo contra o Mirassol acontece no próximo sábado, 26, às 18h30, no Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.