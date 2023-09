Luciano Juba desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

O novo reforço do Bahia, Luciano Juba, desembarcou no aeroporto de Salvador no início da tarde desta quinta-feira, 31, após encerrar contrato com o Sport. O jogador vai assinar contrato com vínculo até 2027, a expectativa é que o anúncio oficial ocorra ainda nesta sexta-feira, 1 de setembro.

Em caso de regularização por parte da diretoria do clube baiano, Juba poderá estrear ainda neste domingo, 3, contra o Vasco, em partida que será na Fonte Nova. Para conseguir entrar em campo o mais breve possível, o jogador precisará passar por exames médicos e ter o nome publicado no Boletim Informativo da CBF.

A partir desta sexta-feira, 1, Juba se torna um agente Livre, ou seja, chega sem custos ao tricolor. Em 23 jogos pela equipe pernambucana na Série B, jogador de 24 anos somou 7 gols e 5 assistências.

"Eu espero chegar e poder ajudar bastante a equipe, para que possa estar dando meu máximo para conseguirmos o objetivo. Estou bastante ansioso para treinar com a equipe, junto com meus companheiros de trabalho, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo" disse o jogador durante desembarque em Salvador.