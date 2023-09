Luciano Juba é regularizado e poderá jogar contra o Vasco no domingo

Além do anuncio oficial do Luciano Juba na tarde desta sexta-feira, 1, o Bahia também não perdeu tempo para regularizar o jogador para que o mesmo pudesse somar minutos o mais rápido possível. O atacante teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já entra para a lista de disponibilidade de Renato Paiva para o jogo de domingo, valido pela 22ª rodada do Brasileirão, contra o Vasco.

Após a regularização, o atacante já treinou pela primeira vez vestindo a camisa tricolor. O próximo treino será no sábado e marcará o desempenho de Juba, para saber se o atacante terá sua estreia diante de uma Fonte Nova lotada e, se começa como titular ou no banco.

Com a camisa do time pernambucano, Juba soma 20 gols e 17 assistências em 53 jogos pelo Sport na temporada, um reforço e tanto para o esquadrão de aço que, na Série A, tem somente 22 gols marcados em 21 partidas disputadas.