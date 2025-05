Lutadores baianos ganham 35 medalhas de taekwondo em Sergipe

Equipe baiana de taekwondo indo para Sergipe - Foto: Divulgação/Febt.

Pela primeira vez, os atletas baianos do Centro de Boxe e da Arena de Esportes saíram da Bahia, e voltaram com ainda mais destaque. Na primeira competição fora do estado, o grupo disputou o Campeonato Sergipano de taekwondo, realizado no último sábado, 10, e conquistou 35 medalhas.

O time baiano foi a única equipe de fora de Sergipe, e chegou ao segundo lugar geral na categoria de lutas, a kyorugui, e ao terceiro na de forma, a pomsae. Foram 35 atletas de modalidades diversas viajando a Aracaju para representar o Núcleos de Esportes de Lutas e Combate.

Com esportistas de idades variadas entre sete e 18 anos, o time viveu a primeira experiência da maioria dos alunos do núcleo, como conta o presidente da Federação Esportiva Baiana de Taekwondo, Márcio Mascarenhas. “Foi um momento importante demais, porque levamos atletas iniciantes, de projeto social, começando as carreiras de competidores. Eles ficaram muito felizes, porque muitos viajaram pela primeira vez”, conta.

A ida dos alunos a Sergipe foi apoiada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que ofereceu o ônibus para deslocamento de todos os atletas e equipe de acompanhamento.