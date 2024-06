Mãe de Rafaelle fica "sem palavras" com realização de sonho da filha | A TARDE

A zagueira Rafaelle, do Orlando Pride, vai entrar em campo com a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez na Bahia, o seu estado. A jogadora que nasceu no município de Cipó terá uma torcida especial nas arquibancadas da Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 4, diante da Jamaica.

Familiares de Rafaelle se reuniram, com direito a camisa personalizada, para torcer pela Seleção Brasileira e pela zagueira de 32 anos. Dona Graça, mãe da jogadora, se emocionou com a realização de um sonho da filha.

“O importante é que ela está realizando o sonho dela e eu fico feliz em vê-la realizar esse sonho. O meu coração é capaz de sair pela boca, porque é muito nervoso, é muita coisa e a gente fica sem palavras, porque é maravilhoso. É muita emoção para uma mãe ver a filha realizar um sonho, principalmente aqui em Salvador”, disse em conversa.

“Eu gostaria que todas as mães tivessem uma filha como Rafaelle. Para onde ela vai, ela me leva, ela me valoriza porque eu também a valorizo demais. Ela está no meu coração. É uma filha que eu não tenho nem o que dizer. É uma filha excelente”, acrescentou.

Dona Graça ainda lembrou do pai de Rafaelle, que sempre apoiou a filha, mas que faleceu de câncer em 2013. Para ela, o espírito dele está presente e na torcida pelo sucesso e felicidade da atleta baiana.

“Eu acho que a cada momento ela cresce mais na vida com as bênçãos dele também. Quando ele esteve doente, ela saiu dos Estados Unidos. Enquanto ele não se foi de vez, ela não retornou. Ela abandonou o esporte, abandonou a escola, abandonou tudo nos Estados Unidos e ficou com o pai até o final. Desde quando ela era pequenininha, a gente queria que ela fosse feliz. É uma pena ele não estar aqui, mas o espírito dele está aqui, e dentro dela também”, afirmou.

Ao lado de Dona Graça, outros familiares de Rafaelle presentes na Arena Fonte Nova conversaram com a reportagem do Portal A TARDE e rasgaram elogios à zagueira, que tem uma ligação muito forte com a família.

“Muita emoção, não sei nem o que falar porque eu estou muito emocionada. A Rafa representa muito na nossa família, ela é um orgulho para todos nós. Ela sempre está presente. Toda vez que ela vem ela visita, ela marca alguma coisa com a gente, sempre está presente nas nossas vidas”, disse a tia Rosário. “Não tem palavras para descrever a emoção que a gente sente. Rafa é uma pessoa maravilhosa, muito ligada à família, humilde, tudo de maravilhoso essa menina tem. É uma ligação muito forte, a gente não perde nunca a comunicação, está sempre em comunicação”, declarou a tia Luciene.

A bola rola às 20h para o duelo entre Brasil e Jamaica. O amistoso é o último teste da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.





