Mamelodi Sundowns vence Ulsan e assume ponta do grupo do Flu

Rayners (esq) comemora o gol da vitória do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes - Foto: Reprodução / Instagram / @sundownsfc

O Mamelodi Sundowns começou com o pé direito sua caminhada no Mundial de Clubes 2025. Jogando no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos, o maior campeão da África do Sul venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 1 a 0, em duelo marcado por gols anulados, domínio na primeira etapa e sustos no segundo tempo.

Com o resultado, os sul-africanos assumem a liderança do Grupo F, que também conta com Fluminense e Borussia Dortmund, que empataram sem gols mais cedo.

Domínio sul-africano e gol que valeu no meio da polêmica

Desde os minutos iniciais, o Sundowns se impôs, especialmente com a boa atuação do brasileiro Lucas Ribeiro, que foi decisivo na construção das jogadas ofensivas.

O atacante Rayners, grande nome da partida, chegou a balançar as redes três vezes só no primeiro tempo, mas viu dois desses gols serem anulados pela arbitragem.

O primeiro, aos 30 minutos, veio após um escanteio em que Rayners desviou, mas a bola tocou no seu braço antes de entrar. Anulado. Cinco minutos depois, a dobradinha funcionou: Lucas Ribeiro achou Rayners na entrada da área, e dessa vez, sem polêmica, ele finalizou cruzado, no canto, para abrir o placar: 1 a 0 Sundowns.

O terceiro gol, muito parecido com o segundo, foi novamente invalidado, dessa vez por posição de impedimento clara.

Susto no segundo tempo, mas vitória garantida

Na volta do intervalo, o Ulsan Hyundai tentou reagir. A equipe sul-coreana passou a ocupar mais o campo ofensivo e equilibrou a partida, enquanto o Sundowns, que diminuiu o ritmo, passou a jogar no erro adversário.

Os sul-coreanos até rondaram a área, chegaram a criar chances, mas pecaram nas finalizações. O goleiro do Sundowns trabalhou pouco, e a defesa segurou bem a pressão, administrando a vantagem até o apito final.

FICHA DO JOGO

Mamelodi Sundowns 1 x 0 Ulsan Hyundai

17/06/2025 – 18h37 (de Brasília)

Orlando City Stadium – Orlando (EUA)





Gol: Rayners, aos 35 minutos do 1º tempo (MAM)

Cartões amarelos: Bojanic (ULS) / Mokoena (MAM)



Arbitragem: Árbitro:Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Jan de Vries (FRA)

Escalações:

Mamelodi Sundowns (Técnico: Rulani Mokwena)

Williams; Mudau, Mvala, Coetzee, Boutouil; Zungu, Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Zwane (Maema) e Rayners.

Ulsan Hyundai (Técnico: Hong Myung-bo)

Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Young-gwon, Seol Young-woo, Lee Myung-jae; Kim Min-woo, Lee Dong-gyeong, Ataru Esaka; Joo Min-kyu, Martin Adam e Kim Ji-hyun.