Manchester City corta Haaland, De Bruyne e Doku antes de estreia | A TARDE

Pouco antes de estrear no Mundial de Clubes, o Manchester City cortou três jogadores que foram para a Arábia Saudita com problemas físicos. Foram eles os atacantes Haaland e Doku e o meia Kevin de Bruyne. A informação foi divulgada pelo Globo Esportes (GE).

Os três vão ficar na Arábia Saudita com a delegação do Manchester City até o final do torneio. Eles serão substituídos por jovens do time sub-23 do City com pouca experiência profissional.

Max Alleyne, de 18 anos, substitui Haaland. O atleta nunca participou de um jogo profissional. Micah Hamilton, de 20 anos, substitui De Bruyne; já Mahamadou Susoho, 18, substitui Doku. Ambos os jogadores têm apenas um jogo profissional na carreira.

O trio foi retirado da lista de atletas inscritos no torneio que o City faz a sua primeira estreia nesta terça-feira, 19, às 15h (horário de Brasília). De acordo com o GE, o jogador norueguês Haaland chegou à Arábia Saudita com um estresse no pé, segundo o técnico Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne tem se recuperado de uma lesão na coxa, que o está impedindo de entrar em campo desde o começo da temporada. O atleta realizou apenas dois jogos em 2023/24.

Já Doku tem um problema muscular desde o começo do mês, além de ter viajado para a Arábia Saudita em meio a uma indefinição sobre quando voltará a atuar.

Caso passe pelo Urawa Red Diamonds, do Japão, o Manchester City, chegará à decisão do Mundial de Clubes para enfrentar o Fluminense, na próxima sexta-feira, 30, às 15h (horário de Brasília).