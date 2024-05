Manipulação de jogos: Kajuru concorda com paralisação do Brasileirão | A TARDE

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), declarou nesta terça-feira, 23, seu apoio à paralisação do Campeonato Brasileiro.

A medida, defendida pela Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf), em nota divulgada no mesmo dia, encontra respaldo no contexto de graves denúncias de manipulação de resultados que assombram o esporte nacional.

"Penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda razão em pedir para paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da PF, PGR e desmascararmos tudo, mostrar a verdade desse escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e podermos voltar a ver nossa maior paixão tendo credibilidade", afirmou o senador.



A manifestação de Kajuru se dá um dia após o depoimento do empresário John Textor, dono do Botafogo, à CPI. Em seu relato, Textor apresentou diversas suspeitas sobre o funcionamento do VAR, sistema de vídeo que auxilia o árbitro na tomada de decisões em lances controversos.