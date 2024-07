Marcelo Sant'Ana é o novo diretor de futebol do Vasco da Gama

Marcelo Sant'Ana durante passagem no Anérica-RN - Foto: Divulgação / America-RN

Ex-presidente do Bahia de 2015 e 201, Marcelo Sant'Ana será o novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Ele é aguardado no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes do acordo. O dirigente baiano irá substituir Pedro Martins. A informação foi divulgada pelo canal "Atenção Vascaínos".



Desde fevereiro, Sant'Ana ocupava a direção de futebol do América-RN, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele fará sua despedida do clube potiguar nesta quinta-feira, 27, diante do Sousa-PB, na Arena das Dunas. Vale salientar que o América se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em setembro de 2024 e tem feito investimentos na estrutura e no time.

Marcelo Sant'Ana é Jornalista por formação, com MBA em Marketing e Branding. Ele possui cursos de Gestão Esportivca e de Futgebol, além de ter sido professor na CBF Academy.

O gestor esteve a frente do Bahia no triênio de 2015 a 2017, onde conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, além de uma Copa do Nordeste e um acesso a Série A. Marcelo foi candidato a presidência do Esquadrão nas últimas eleições, realizadas em dezembro de 2024.