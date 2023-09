Marquinhos elogia filosofia do trabalho de Fernando Diniz neste início

Após a goleada contra a Bolívia, na última sexta-feira, 8, o zagueiro da Seleção, Marquinhos, participou da coletiva de imprensa e compartilhou que foi uma experiência muito divertida em campo. Ele também descreveu a abordagem do técnico Fernando Diniz no comando da equipe.

“Desde o primeiro dia, Fernando Diniz fala sobre não estar exposto. É uma filosofia muito prazerosa de se jogar, mas ao mesmo tempo ocupamos as posições e sabemos nos resguardar e estar bem protegidos. Vamos evoluir muito ainda, sofremos um gol [contra a Bolívia] por falha e descuido nosso, muito mais do que por sua filosofia. Analisamos bem as situações do jogo, em muitas estivemos bem protegidos, anulando os contra-ataques. É uma filosofia muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo não tem descuido. É mais uma imagem que se passa. A gente se sente muito bem”, disse o defensor do time canarinho”, destacou o zagueiro da Seleção e do PSG.

A Seleção Brasileira entra em campo contra o Peru nesta terça-feira, 12, às 23h, no Estádio Nacional de Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Marquinhos antevê um duelo acirrado pela frente.

“Brasil e Peru vem tendo uma rivalidade muito grande nos últimos anos. Copa América, Eliminatórias, jogos muito disputados e muito difíceis. Muitas vezes os resultados não dizem a ideia real do jogo. O Peru vem cada vez mais crescendo. É uma geração de jogadores que sempre deu muita dificuldade para gente. O Guerrero faz parte dessa geração. Eu o conheço desde o Corinthians, sei da grandeza dele, da experiência que tem, acredito que é um jogador melhor. Todo o sucesso da seleção do Peru passa pelo grande jogador que o Guerrero é”, completou Marquinhos.