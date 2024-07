Mbappé e Endrick são incluídos em elenco no site do Real Madrid

Expectativa é de que Mbappé use a 9 e Endrick fique com a 16 - Foto: Reprodução | Real Madrid

Com a abertura oficialmente da janela de transferências na Espanha, os clubes já começam a se movimentar para buscar e oficializar os seus reforços para a temporada 2024/2025. No caso do Real Madrid, duas contratações já haviam sido acertadas previamente, mas, nesta segunda-feira, 1ª, elas foram divulgadas no plantel do site oficial do clube merengue.

Após meses de um antigo namoro, o francês Kyllian Mbappé se juntou aos Blancos. Considerado uma joia brasileira, o atacante Endrick, de apenas 17 anos, também apareceu na lista do elenco oficial.

Os dois, porém, ainda aparecem sem o número de camisa que irão utilizar na temporada. A expectativa é de que Mbappé use a 9 e Endrick fique com a 16.

Mbappé tem apresentação prevista para o dia 16 de julho, dois dias após a final da Eurocopa. Endrick, que está com a seleção brasileira na Copa América, ainda não tem definida sua apresentação.