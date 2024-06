Após ser anunciado no Real Madrid, Mbappé declara: "Sonho realizado" | A TARDE

"Sonho realizado". Essas foram as palavras do atacante Mbappé, após o anúncio oficial como novo jogador do Real Madrid, nesta segunda-feira, 3. O atleta compartilhou nas redes sociais, fotos de quando era criança, vestido com a camisa do clube europeu e ao lado do seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

"Um sonho torna-se realidade. Estou muito feliz e orgulhoso por ingressar no clube dos meus sonhos, @realmadrid. Ninguém consegue entender o quão animado estou agora. Mal posso esperar para ver vocês, Madridistas, e obrigado pelo seu apoio inacreditável", declarou no seu perfil oficial no X.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

Agora sem mais dúvidas, o jogador vai assinar um contrato de cinco temporadas, até 2029. Ainda não há data para apresentação oficial e o clube não deu mais detalhes sobre a chegada do atacante à equipe.

"O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas", diz o anúncio do clube. Após o anúncio, o site oficial do vencedor da Champions League deste ano ficou fora do ar durante algumas horas.

Publicações relacionadas