Medalha de ouro em Tóquio, Italo Ferreira será comentarista da Globo | A TARDE

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Italo Ferreira fechou com a Globo para participar das transmissões nas provas de surfe. O atleta foi o primeiro surfista a conquistar o lugar mais alto do pódio nos jogos e, nesta edição, participará como comentarista.

Diferente da maioria das modalidades, as provas do surfe ocorrerão em Teahupo’o, no Taiti, que está a 15.000 km de Paris, sede principal dos Jogos.

Segundo o site Ge, o atleta de 29 anos vai analisar a prova no Taiti e ajudar o público a entender, bateria a bateria. Nesta edição, as chances de medalhas passam por Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca, enquanto Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva representam as mulheres.

"Desta vez vou poder viver o outro lado, que é dos bastidores. Claro que a vontade de estar lá surfando e representando o Brasil é enorme, mas minha torcida daqui vai ser maior ainda. Vai ser um desafio e estou ansioso para levar para os brasileiros todo o meu conhecimento e experiência de ser o primeiro medalhista de ouro do surfe nas Olimpíadas", disse Italo Ferreira.