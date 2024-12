Medalhista baiana nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 concorre a prêmio

A atleta baiana é natural de Ibipeba, na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação/Cris Mattos

A atleta paralímpica Raissa Rocha Machado foi indicada ao prêmio Atleta da Galera. Natural de Ibipeba, na região da Chapada Diamantina, a baiana é multicampeã e se destaca como uma das grandes referências no atletismo da classe F56, que inclui atletas com comprometimento nos membros inferiores.

A premiação, que está em sua 13ª edição, é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com as confederações do paradesporto. A cerimônia de entrega dos prêmios, que homenageia os atletas de destaque de 2024, ocorrerá nesta quinta-feira, 12, às 20h, no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Leia mais

>> Rebeca Andrade e Caio Bonfim são eleitos Atletas do Ano de 2024

>> Após falhas, Bahia decide não renovar com o goleiro Adriel



| Foto: Divulgação/Alessandra Cabral/Atletismo KOBE.

Serão entregues 35 prêmios durante a cerimônia – os atletas do ano em 24 modalidades e mais 11 prêmios para personalidades do paradesporto nacional, sendo o troféu Atleta da Galera o único eleito por voto popular. Raíssa disputa o prêmio da consulta popular com os atletas Jerusa Geber (atletismo), Gabriel Araújo (natação), Emerson Ernesto (goalball) e Giovanna Boscolo (atletismo).



Além da prata em Paris, Raíssa já conquistou:

Ouro no lançamento de dardo no mundial de Kobe 2024;

Ouro no lançamento de dardo nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023;

Prata no lançamento de dardo no mundial de Paris 2023;

Prata no lançamento de dardo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020;

Bronze no lançamento de dardo no mundial de Dubai 2019;

Prata nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015;

Prata no lançamento de dardo no Mundial de Doha 2015.



A votação ficará disponível até amanhã e será encerrada durante a transmissão ao vivo do SporTV2. Para votar, basta acessar o link: https://materiais.cpb.org.br/votacao-atletagalera2024