Medalhista paralímpica brasileira tem mal súbito e morre aos 37 anos | A TARDE

A medalhista paralímpica Joana Neves morreu aos 37 anos, na madrugada desta segunda-feira, 18. A informação foi confirmada pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef), clube que ela representava.

De acordo com a entidade, a atleta potiguar estava em São Paulo realizando exames, em busca de um diagnóstico para episódios de convulsão que vinha apresentando nos últimos dias.

Joana passou mal na noite de domingo, 17, no Centro de Treinamento Paralímpico, e foi levada ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

No último Mundial que disputou, em 2022, conquistou quatro medalhas e quebrou dois recordes. Na carreira, ao todo, foram 15 pódios em Mundiais, entre 2013 e 2022.

Em 2020, foi eleita Melhor Nadadora Paralímpica do Brasil no Troféu Best Swimming. Ao longo da carreira, disputou três paralimpíadas, nas quais conquistou cinco medalhas.

A Sadef, clube onde começou a carreira e que representava atualmente, decretou luto oficial.